Abdulhamit Gül'den af yasası açıklaması geldi
Af yasası son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Binlerce tutuklu ve mahkum af yasasının çıkmasını iple çekiyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Meclis'in ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak.
SON DAKİKA AF YASASI AÇIKLAMASI GELDİ
Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de milyonları ilgilendiren gelişmeler TBMM'nin açılmasını bekliyor. Ceza infaz yasası düzenlemesinin TBMM kapanmadan görüşülmesi bekleniyordu ancak yetişmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM açılır açılmaz ceza infaz yasası düzenlemesinin hızla görüşüleceğini söyledi. Ceza infaz yasası düzenlemesi sonrası bazı kader mahkumları ceza süresini tamamladığı için serbest kalacak.
AF YASASI NASIL OLACAK?
Yargı paketinin çerçevesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.
80 BİN KADER MAHKUMUNA MÜJDE GELEBİLİR
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin kanunlaşması durumunda, son yapılan hesaplamalara göre cezaevlerindeki 80 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtiliyor.