Abdulhamit Gül'den af yasası açıklaması geldi

Af yasası son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Binlerce tutuklu ve mahkum af yasasının çıkmasını iple çekiyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Meclis'in ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak.

07.08.2019 16:44 - Son Güncelleme: 14.08.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





