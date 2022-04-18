HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 44 il için ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

44 İL İÇİN `SARI` VE `TURUNCU` UYARI

Toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak beklenen aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir`in de olduğu 44 il için `sarı` ve `turuncu` uyarı yapıldı.