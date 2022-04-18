RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 44 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 44 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

Hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçince vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtına bakmadan plan yapmıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, 44 il için sarı ve turuncu uyarıda bulunuldu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

18.04.2022 14:36 - Son Güncelleme: 18.04.2022 14:36
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 44 il için ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz`in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 44 il için ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

Yağışların; Bugün, Marmara'nın batısı ile İzmir, yarın sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 44 il için ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

44 İL İÇİN `SARI` VE `TURUNCU` UYARI
Toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak beklenen aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir`in de olduğu 44 il için `sarı` ve `turuncu` uyarı yapıldı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 44 il için ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

TOZ TAŞINIMINA YÖNELİK `SARI` UYARI YAPILAN İLLER
Adıyaman

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 44 il için ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...

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