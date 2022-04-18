HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 44 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Bugün geliyor! Toz taşınımı, fırtına ve sağanak...
Hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçince vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtına bakmadan plan yapmıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, 44 il için sarı ve turuncu uyarıda bulunuldu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
18.04.2022 14:36 - Son Güncelleme: 18.04.2022 14:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz`in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Bugün, Marmara'nın batısı ile İzmir, yarın sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.