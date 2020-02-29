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Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

Son dakika haberi... Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Yunan sınır polisi, sınırdaki teli keserek karşıya geçmeye çalışan göçmenleri havaya ateş açarak uzaklaştırdı.

29.02.2020 06:34 - Son Güncelleme: 29.02.2020 06:40
Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi.

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Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.


Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI
Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük.

Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz.

Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda.

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