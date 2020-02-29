Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük.