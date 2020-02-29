Son dakika: Göçmenler sınıra akın etti! Görüntüler Edirne'den
Son dakika haberi... Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Yunan sınır polisi, sınırdaki teli keserek karşıya geçmeye çalışan göçmenleri havaya ateş açarak uzaklaştırdı.
29.02.2020 06:34
- Son Güncelleme: 29.02.2020 06:40
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