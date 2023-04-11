Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete'de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan inceleme sonucu milletvekili seçilemeyecek isimlerin listesi yayımlandı. Takvim.com.tr, Resmi Gazete'de yer alan karara ilişkin detayları sizler için derledi.
11.04.2023 21:51 - Son Güncelleme: 11.04.2023 21:52
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi.