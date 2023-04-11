RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete'de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı

Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete'de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan inceleme sonucu milletvekili seçilemeyecek isimlerin listesi yayımlandı. Takvim.com.tr, Resmi Gazete'de yer alan karara ilişkin detayları sizler için derledi.

11.04.2023 21:51 - Son Güncelleme: 11.04.2023 21:52
Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete’de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi.

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Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete’de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı

Bu bağlamda milletvekili seçilemeyecek isimlerin listesi yayımlandı.

Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete’de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı

İşte Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan o karar;

Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete’de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı

(Listeyi detaylı görmek için fotoğrafın üzerine tıklayın)

Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete’de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı
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