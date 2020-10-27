Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi
Son dakika haberi... Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi.
27.10.2020 14:45
- Son Güncelleme: 27.10.2020 14:45
Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.
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