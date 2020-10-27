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Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Son dakika haberi... Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi.

AA
27.10.2020 14:45 - Son Güncelleme: 27.10.2020 14:45
Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.


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Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.

Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Durmuş'un cenazesi, bugün Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?
Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Son dakika: Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını tamamladı.

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