Haberler Galeri Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Koronavirüs haritası kızarıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Koronavirüs haritası kızarıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs Türkiye'de de yeniden artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söyledi. 5 günlük İstanbul pogramının olduğunu dile getiren Koca, 28 ilçede koronavirüs vaka sayılarının yüzde 50 arttığını söyledi. Peki İstanbul'da koronavirüs vakalarının en az olduğu ilçeler nereler? İşte detaylar…

27.10.2020 15:00 - Son Güncelleme: 27.10.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





