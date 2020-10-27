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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Koronavirüs haritası kızarıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Koronavirüs haritası kızarıyor! İşte İstanbul'daki en güvenli ilçeler!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs Türkiye'de de yeniden artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söyledi. 5 günlük İstanbul pogramının olduğunu dile getiren Koca, 28 ilçede koronavirüs vaka sayılarının yüzde 50 arttığını söyledi. Peki İstanbul'da koronavirüs vakalarının en az olduğu ilçeler nereler? İşte detaylar…
27.10.2020 15:00
- Son Güncelleme: 27.10.2020 15:08
Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.
Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.
Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.
Koca'nın açıklamasına göre; 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise yüzde 70-80 aralığında.