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İstanbul'un bu 5 ilçesinde yaşayanlar dikkat! Koronavirüste mavi alarm

Türkiye'de koronavirüs vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık altyapısının ve sağlık çalışanlarının da bir sınırı olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulunmayı sürdürdü. Koronavirüsün en yoğun olduğu illerden olan İstanbul'da ise mavi yakalıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki hareketlilik, vaka artışını tırmandırdı. Hazırlanan raporda, riskin Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

16.11.2020 09:15 - Son Güncelleme: 16.11.2020 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





