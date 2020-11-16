İstanbul'un bu 5 ilçesinde yaşayanlar dikkat! Koronavirüste mavi alarm
Türkiye'de koronavirüs vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık altyapısının ve sağlık çalışanlarının da bir sınırı olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulunmayı sürdürdü. Koronavirüsün en yoğun olduğu illerden olan İstanbul'da ise mavi yakalıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki hareketlilik, vaka artışını tırmandırdı. Hazırlanan raporda, riskin Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.
16.11.2020 09:15
- Son Güncelleme: 16.11.2020 09:42
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 507'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.
Milliyet'in haberine göre öte yandan İBB tarafından hazırlanan "Verilerle İstanbul Profili-Kovid-19 İstanbul" başlıklı bilimsel raporda, nisan ayında salgının kentteki etkisine ilişkin veriler analiz edildi.
Rapora göre, İstanbul açısından Kovid-19 pandemi yaygınlığı yaş dinamiğinden önemli ölçüde bağımsız ilerledi. Raporda, riskin 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olduğu yerlerin aksine, mavi yakalıların ikamet ettiği bölgelerde oluştuğu ortaya kondu.
Mavi yakalılar, bedensel gücüyle maaş veya süreli ücret karşılığı çalışan işçilerden oluşuyor. Mart ayı boyunca İstanbul'da yaşanan ulaşımsal hareketliliğin asıl nedeninin mavi yakalıların Kovid-19 açısından yüksek risk grubunu oluşturduğunu ortaya koyan raporda, şu saptamalara yer verildi: