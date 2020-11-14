İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerlerin tam listesi! İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere yeni genelge gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına uyulması için tüm illerde açık alanlarda sigara yasağı getirildi. Özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu sokak ve caddeleri kapsayan sigara yasağında ilk cezalar da kesildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile İstanbul'da sigara içilmesi yasak 125 sokak, 93 cadde, 84 meydanın listesi paylaşıldı. Peki İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerler neresi? İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?
14.11.2020 14:03
- Son Güncelleme: 14.11.2020 14:03
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