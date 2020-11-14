İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerlerin tam listesi! İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?

YASAĞIN UYGULANDIĞI YERLER LİSTELENDİ

İstanbul Valiliği de bu kararın ardından yasağın geçerli olduğu yerleri listeledi. Valilik tarafından yayınlanan bu listede; cadde, sokak ve meydan adı olmak üzere tüm ayrıntılara yer verildi.