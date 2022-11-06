HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak?
Türkiye'yi etkisi altına alan güneşli hava yerini yağışlı havaya bırakıyor. Yeni haftada havanın nasıl olacağı büyük merak konusuyken Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hafta başından itibaren özellikle Türkiye'nin güneyi ve doğusunda etkili olacak aralıklı yağış görülecek. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre yurtta hafta başından itibaren aralıklarla görülecek yağışlar etkili olacak. Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar görülecek. Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL
İstanbul'da yeni haftanın ilk günü yağış geçişi olabileceği uyarısı yapılıyor. İstanbul'da yeni haftada hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor.
İZMİR
İzmir'de bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Önümüzdeki hafta İzmir'de yağış beklenmiyor, hava sıcaklıklarının da 20 derece civarında olacağı belirtiliyor.
ANKARA
Ankara'da yeni haftada yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının da 17 derece civarında olacağı belirtiliyor.
ADANA VE HATAY İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Adana ve Hatay için yarın sabahtan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.