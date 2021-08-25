Bir paletle başlamıştı! Şimdi talep yağıyor! 70 ülke sırada...
Tuz Gölü'nde 2009 yılında bir palet ile başlayan tuz ihracatı, 2020 sonunda 200 bin palete ulaştı. 70'ten fazla ülkeye yapılan 200 bin tonluk ihracatla ekonomiye dev bir katkı sağlanıyor.
Tuz Gölü'ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, 16 kilometrekare kontrollü havuzlara alınan suyu buharlaştırarak yıllık yaklaşık 1 ila 1,5 milyon ton tuz hasat ettiklerini belirtti.
Bu yıl 1,1 milyon ton ham madde üretimi yapmayı hedeflediklerini aktaran Çetiner, "Bunun yaklaşık 400 bin ton kadarını fabrikamızda işleyerek katma değeri yüksek mamul haline getiriyoruz. Üretimimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. İç pazara nispeten daha az ürün veriyoruz. Fabrikamızda ürettiğimiz katma değeri arttırılmış yüksek kaliteli mamul maddeyi 70'ten fazla ülkeye gönderiyoruz." diye konuştu.
250 BİN TON İHRACAT HEDEFİ
İhracata 2009-2010 yıllarında başladıklarını ifade eden Çetiner, şunları söyledi: "İhracata komşumuz Romanya'ya bir paletle başladık. 2020 yılı sonunda ise ihracatımız 200 bin palete yani 200 bin tona ulaştı. Bu sene pandeminin etkisiyle bir miktar düşse bile 2022'de tekrar toparlayıp hedefimiz olan 250 bin tona ulaşacağız.
Geçtiğimiz yıl özellikle salgının etkisinde geçti. Dünya çapında yaşanan kriz herkesi gibi bizi de etkiledi. Ona rağmen satış miktarlarımızda çok büyük düşüşler yaşanmadı. Yaşadığımız düşüşü de 2022 yılında telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ABD geliyor. Rusya, Avrupa Birliği, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine de gönderiyoruz."