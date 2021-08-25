Bir paletle başlamıştı! Şimdi talep yağıyor! 70 ülke sırada...

250 BİN TON İHRACAT HEDEFİ

İhracata 2009-2010 yıllarında başladıklarını ifade eden Çetiner, şunları söyledi: "İhracata komşumuz Romanya'ya bir paletle başladık. 2020 yılı sonunda ise ihracatımız 200 bin palete yani 200 bin tona ulaştı. Bu sene pandeminin etkisiyle bir miktar düşse bile 2022'de tekrar toparlayıp hedefimiz olan 250 bin tona ulaşacağız.