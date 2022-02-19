HİSAR Hava Savunma Sistemi gücüne güç kattı! RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteneği...

HİSAR O+ HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise SAGE tarafından üretildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km'yi buluyor.

