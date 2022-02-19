HİSAR Hava Savunma Sistemi gücüne güç kattı! RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteneği...
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katmaya devam ediyor. HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son test atışıyla beraber RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteneğine de ulaşmış oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, son gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:
"HİSAR 2022'ye hızlı başladı! HİSAR O+ Sisteminin ilk RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek."
HİSAR O+ HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise SAGE tarafından üretildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km'yi buluyor.