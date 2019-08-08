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CHP'liler "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş için birleşti!

Atatürkçülük üzerinden prim yapma peşinde olan CHP ve sözde gazeteci bir güruh, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş için sosyal medyada kampanya başlattı. "FreeDemirtaş" sloganıyla bebek katili PKK'ya her fırsatta desteğini açıkça belirten Selahattin Demirtaş'a "barış ve demokrasi adına" destek vermesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Demirtaş'a özgürlük isteyen isimler arasına CHP kanadından yeni isimler de katıldı.

08.08.2019 14:36 - Son Güncelleme: 08.08.2019 14:58
CHP'lilerin Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük desteği

Terör örgütü yandaşları, PKK terör örgütünü açıkça desteklemekten geri durmayan ve terör örgütü elebaşı Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen terör sempatizanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

CHP'lilerin Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük desteği

Sosyal medyada başlatılan bu kampanya, Türkiye düşmanlarının da toplanma noktası oldu. Kampanyaya CHP'nin üst yönetimi ve il teşkilatlarından da büyük destek geldi.

CHP'lilerin Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük desteği

CHP milletvekili olan sözde insan hakları aktivisti Sezgin Tanrıkulu'nun ardından birçok CHP'li isim de "FreeDemirtaş" paylaşımları yaptı.

CHP'lilerin Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük desteği

İşte Demirtaş için yapılan o paylaşımlar

CHP'lilerin Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük desteği
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