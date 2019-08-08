CHP'liler "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş için birleşti!

Atatürkçülük üzerinden prim yapma peşinde olan CHP ve sözde gazeteci bir güruh, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş için sosyal medyada kampanya başlattı. "FreeDemirtaş" sloganıyla bebek katili PKK'ya her fırsatta desteğini açıkça belirten Selahattin Demirtaş'a "barış ve demokrasi adına" destek vermesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Demirtaş'a özgürlük isteyen isimler arasına CHP kanadından yeni isimler de katıldı.

08.08.2019 14:36 - Son Güncelleme: 08.08.2019 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





