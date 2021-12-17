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İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

17.12.2021 11:22 - Son Güncelleme: 17.12.2021 11:26
İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
12 bin 961 karma ekip ile 43 bin 561 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi.

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İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

244 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 283 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 168 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak",

İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

61 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 1.969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

Eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün belgesi geri alındı.

İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emniyet ve jandarmadan dev denetim

24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 33 bin 940 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları,

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