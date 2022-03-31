İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyarmıştı! Afrika’dan çöl tozu geldi! Maskeniz yoksa havluyu ıslatıp…

'TARIMSAL AÇIDAN YARARLI'

Çöl tozlarının Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası olmak üzere iki farklı coğrafyadan taşındığı belirtiliyor. Çöl tozlarının nasıl oluştuğu ve Türkiye'ye nasıl geldiğiyle ilgili Prof. Dr. Orhan Şen, "Atmosferin 10 kilometre yukarısında jet stream denilen rüzgâr tünelleri var. Bu rüzgâr tünellerinin hızları 120-200 km'ye kadar çıkar. Bu mevsimde İzlanda üzerinden aşağı kadar iner, Afrika'ya kadar gelir.