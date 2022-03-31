İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyarmıştı! Afrika’dan çöl tozu geldi! Maskeniz yoksa havluyu ıslatıp…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları için uyarmıştı. Bugün başlayıp Cuma günü de devam edecek olan çöl tozları İstanbul'da da etkili olacak. "Dışarı çıkmayın, mecbursanız da ağzınızı ve burnunuzu kapatın" diyen uzmanlar, özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak çöl tozlarına karşı önlemleri sıraladı. Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji uzmanları Türkiye'nin her sene bahar aylarında gerçekleşen ve bugünden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor. Afrika'dan gelen çöl tozunun özellikle Trakya başta olmak üzere batı kesimlerini etki altına alması bekleniyor.
İstanbul için ise fırtına sebebiyle sarı uyarı verilmiş durumda. Yaşanacak çöl tozu taşınımıyla ilgili uzmanlar rüzgârın güney yönden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği noktasında da uyarılarda bulundu.
Peki çöl tozu nedir? Çöl tozunun sağlık üzerindeki etkilerini Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Öğretim Üyesi-Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram merak edilen soruları yanıtladı.
'TARIMSAL AÇIDAN YARARLI'
Çöl tozlarının Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası olmak üzere iki farklı coğrafyadan taşındığı belirtiliyor. Çöl tozlarının nasıl oluştuğu ve Türkiye'ye nasıl geldiğiyle ilgili Prof. Dr. Orhan Şen, "Atmosferin 10 kilometre yukarısında jet stream denilen rüzgâr tünelleri var. Bu rüzgâr tünellerinin hızları 120-200 km'ye kadar çıkar. Bu mevsimde İzlanda üzerinden aşağı kadar iner, Afrika'ya kadar gelir.
Afrika üzerinden kıvrılır Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu yani Türkiye üzerine döner. Bu rüzgâr tünelleri yukarı kadar çıkmış olan tozları getirir. Ondan sonra geldiği yerde de atmosferdeki düşey hareketler sayesinde yeryüzüne doğru yaklaşır. Topoğrafyadan dolayı takılmaya da uğramadığı için direkt gelir" diyerek cevap verdi.