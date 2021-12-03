Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. İşte çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar...
03.12.2021 01:41
- Son Güncelleme: 03.12.2021 01:42
Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.