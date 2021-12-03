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Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. İşte çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar...

03.12.2021 01:41 - Son Güncelleme: 03.12.2021 01:42
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.



GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığına bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi ise Önal atandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan o kararlar;

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
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