Meteoroloji son dakika uyardı! Sarı kodlu alarm... İstanbul'da yarın fırtına, lodos var mı? 3 Aralık Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu hakkında aramalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi. 3 Aralık için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. İstanbul'da pazartesi günü meydana gelen şiddetli lodos hayatı resmen felç etmişti. Salı günü okullar tatil edilip motokuryelerin çalışması durdurulmuştu. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbul'da yarın fırtına var mı? Yarın hava nasıl olacak?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
İstanbul'da yarın fırtına, lodos var mı? 3 Aralık Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika uyardı! Sarı kodlu alarm... Marmara Bölgesi olmak üzere pek bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına, İstanbul'da yaşayanların kâbusu oldu. Meteoroloji tarafından yarın için sarı kodlu uyarı geldi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Son günlerde İstanbul'da etkili olan rüzgârın esas adı (gale) kasırga" diyerek tehlikeye dikkat çekerken, Dr.Öğr. Üyesi Deniz Demirhan ise, "Atmosferde yaklaşık 5 bin metre seviyelerindeki alçak basınç, kuvvetli rüzgarı da beraberinde getirdi" sözleriyle hafta sonuna işaret etti. Peki, İstanbul'da yarın fırtına var mı? Yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji İstanbul'un için yaptığı uyarıyla beraber Marmara Bölgesi için de bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, "Rüzgârın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.