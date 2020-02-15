Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

KANSER HASTALIĞI VE KOZMETİK DE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.