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Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

Adana polisinin bir emlakçıya yaptığı baskında, piyasa değeri 3.5 milyon lira olan kobra zehri bulundu. Gözaltına alınan 5 zanlı zehirden haberlerinin olmadığını söyledi.

15.02.2020 14:31 - Son Güncelleme: 15.02.2020 14:31
Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi.

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Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

Yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp zehir ele geçirildi. Güvenlik güçleri, iş yerinde bulunan H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y.'yi gözaltına aldı.

Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde kobra zehrini M.E. isimli kişiden aldıklarını söyledi. Bunun üzerine M.E. de gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden M.E., O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde bulunan zehri satmasını teklif ettiğini iddia etti.

Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri, sahte olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira

KANSER HASTALIĞI VE KOZMETİK DE KULLANILIYOR
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.

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