Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira
Adana polisinin bir emlakçıya yaptığı baskında, piyasa değeri 3.5 milyon lira olan kobra zehri bulundu. Gözaltına alınan 5 zanlı zehirden haberlerinin olmadığını söyledi.
15.02.2020 14:31
- Son Güncelleme: 15.02.2020 14:31
KANSER HASTALIĞI VE KOZMETİK DE KULLANILIYOR
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.
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