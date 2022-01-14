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Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lı DİAYDER'in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lı DİAYDER'in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle DİAYDER'e yönelik yürütülen terör soruşturma sonucunda aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 23 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adı geçiyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o iddianameden detaylar...

14.01.2022 17:24 - Son Güncelleme: 14.01.2022 17:24
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK’lı DİAYDER’in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

PKK'nın sözde Diyanet yapılanması DİAYDER, PKK elebaşı Öcalan'ın talimatıyla kuruldu.

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK’lı DİAYDER’in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

Başına Ekrem Baran (PKK'nın sözde Diyanet İşleri Başkanı) oturtuldu.

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK’lı DİAYDER’in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

PKK'lı teröristlerin, 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'na gömdüğü tespit edildi.

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK’lı DİAYDER’in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

DİAYDER üyeleri gassal olarak İBB'ye alındı. DİAYDER üyeleri mezarlıkta propaganda yapmaya çalıştı.

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK’lı DİAYDER’in iddianamesinde! A Haber canlı yayınında anlattılar

İBB KADROLARINDA ÖRGÜT ŞÜPHELİLERİ
13 bin 312 emekçinin yerine belediyeye 33 bin yeni işçi alındı.

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