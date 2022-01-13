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Haberler Güncel Ardahan'da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

Ardahan'da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

Türkiye'de kara kışın sert ve çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da, eksi 30 derecede zorlu hava koşullarına aldırmayan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele etmek için kilometreleri aşıp, vatandaşa aşı ulaştırıyor. Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz "Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.

DHA
13.01.2022 11:37 - Son Güncelleme: 13.01.2022 12:22
Ardahan’da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

Termometrelerin sıfırın altında 30'ları gösterdiği kentte kar, fırtına ve soğuk demeden çalışan sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir tek kişiyi dahi aşısız bırakmak istemiyor.

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Ardahan’da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

Bazen araçla bazen de yürüyerek karlı yolları aşan sağlık ekipleri, her türlü coğrafi zorluğa rağmen köy, ilçe ve kent merkezlerinde aşı uygulamasını aksatmadan sürdürüyor.

Ardahan’da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

Her gün 42 kişiden oluşan 14 mobil ekip ile köylerde aşı çalışmalarına devam eden Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gittikleri yerlerde kapıları tek tek çalıp, aşı yapıyor.

Ardahan’da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

EV EV DOLAŞIP TARAMA YAPIYORLAR
Ev ev dolaşarak sağlık taraması yapan ekipler, aynı zamanda köy okullarında toplanan vatandaşların da Covid-19 aşılarını uygulamaya çalışıyor.

Ardahan’da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi

Merkeze 46 kilometre uzaklıktaki 370 nüfuslu Beşiktaş köyünde aşı çalışması yapan mobil ekipler, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Aşı için geldikleri adresin önündeki köpeklerin saldırısına uğrayan ekipler, ev sahiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.

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