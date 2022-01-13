Ardahan'da -30 derecede yürüyerek koronavirüse karşı aşı mücadelesi
Türkiye'de kara kışın sert ve çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da, eksi 30 derecede zorlu hava koşullarına aldırmayan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele etmek için kilometreleri aşıp, vatandaşa aşı ulaştırıyor. Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz "Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.
13.01.2022 11:37
- Son Güncelleme: 13.01.2022 12:22
Her gün 42 kişiden oluşan 14 mobil ekip ile köylerde aşı çalışmalarına devam eden Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gittikleri yerlerde kapıları tek tek çalıp, aşı yapıyor.