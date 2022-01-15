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Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılına atamalar yapıldı.

15.01.2022 01:48 - Son Güncelleme: 15.01.2022 01:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar resmi gazete'de yayımlandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğine Mehmet Konca atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner görevinden alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NA YAPILAN ATAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Osman Nuri Erdem,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Esra Güler,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Aydın, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Çağatay Emrah Öngüt atandı.

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