HAVA DURUMU | Meteoroloji 2 güne dikkat çekti! Donacağız! Kuvvetli geliyor | 1 Aralık 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli'nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale'nin güney ve batısı ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.