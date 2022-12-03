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Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Türkiye terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesine kara harekatı planlarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi. İşte o görüntüler...

03.12.2022 13:24 - Son Güncelleme: 03.12.2022 13:24
Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi.

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Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

SIFIR NOKTASI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın daveti üzerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Suriye sınırının sıfır noktasına gitti.

Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Sabah saatlerinde askeri uçakla 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından hareket eden milletvekillerine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu eşlik etti.

Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

İlk olarak Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden milletvekillerine Alay Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin tarafından hudut hattı boyunca alınan önlemlere ilişkin brifing verildi.

Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Brifingin ardından Milli Savunma Komisyonu üyeleri çalışmaları yerinde görmek üzere önce Ziyaret Hudut Karakoluna, ardından Sucu Hudut Karakoluna gitti.

Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi.

YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR İNCELENDİ

Nöbet kulelerine çıkan, sınır hattını izleyen milletvekilleri ayrıca sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan yerli ve milli üretim silah, teçhizat ve sistemleri de inceledi.

Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Milletvekillerine Sarp Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi, Acar Kara Gözetleme Radarı, Retinar Çevre Gözetleme Radarı ile Şahingözü Kamera Sistemi'ne ilişkin de bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında milletvekilleri, sınır hattında görev yapan Mehmetçik ile de bir araya gelerek karavanadan yemek yedi.

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