Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler

Milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi.

YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR İNCELENDİ

Nöbet kulelerine çıkan, sınır hattını izleyen milletvekilleri ayrıca sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan yerli ve milli üretim silah, teçhizat ve sistemleri de inceledi.