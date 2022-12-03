Milletvekilleri sınır hattında! Milli Savunma Bakanı Akar davet etti yerinde incelediler
Türkiye terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesine kara harekatı planlarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi. İşte o görüntüler...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi.
SIFIR NOKTASI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın daveti üzerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Suriye sınırının sıfır noktasına gitti.
Milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi.
YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR İNCELENDİ
Nöbet kulelerine çıkan, sınır hattını izleyen milletvekilleri ayrıca sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan yerli ve milli üretim silah, teçhizat ve sistemleri de inceledi.
Milletvekillerine Sarp Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi, Acar Kara Gözetleme Radarı, Retinar Çevre Gözetleme Radarı ile Şahingözü Kamera Sistemi'ne ilişkin de bilgi verildi.
Ziyaret kapsamında milletvekilleri, sınır hattında görev yapan Mehmetçik ile de bir araya gelerek karavanadan yemek yedi.