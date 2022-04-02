RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan!

Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

02.04.2022 20:49 - Son Güncelleme: 02.04.2022 20:51
Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan!

KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan!

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacağı kaydedildi.

Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan!

İşte olay yerinden görüntüler;

Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan!

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