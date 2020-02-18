Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın saldırıya uğradığını bildirdi. Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saldırılar durmadan, ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeden, başkente saldırı yapılmayacağı yönünde güvence alınmadan barıştan söz ederek bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi. Öte yandan Libya Limanlar Müdürlüğü, limanda Türk gemisi bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yaptı. İşte darbeci Hafter'in saldırısı sonrası yaşanan son dakika gelişmeleri...
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Salame, toplantıda isim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.