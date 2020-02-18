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Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın saldırıya uğradığını bildirdi. Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saldırılar durmadan, ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeden, başkente saldırı yapılmayacağı yönünde güvence alınmadan barıştan söz ederek bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi. Öte yandan Libya Limanlar Müdürlüğü, limanda Türk gemisi bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yaptı. İşte darbeci Hafter'in saldırısı sonrası yaşanan son dakika gelişmeleri...

18.02.2020 18:46 - Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46
Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Salame, toplantıda isim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi.

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Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı

Libya'daki çatışmazlık anlaşmasının "çok kırılgan" olduğu ve sık sık ihlal edildiği uyarısında bulunan Salame, "Hatta bugün bile Trablus limanına yeni bir saldırı yapıldı." dedi.

Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı

Saldırıya ilişkin detay paylaşmayan Salame, Cenevre'de (TSİ) 12.00'de başlayan askeri komite toplantılarının ikinci turunda Libya'da kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi için taraflar arasında konsensüs sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Son dakika: BM Libya Özel Temsilcisi Salame açıkladı: Başkent Trablus'taki liman füzeli saldırıya uğradı

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.


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