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Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı önemli açıklamaların ardından AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanını tanıttı. Erdoğan, "Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.

19.02.2020 12:56 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:56
Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!

Başkan Erdoğan, Partisinin TBMM grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.

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Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'a, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen'e ve Siirt Baykan Veysel Karani Beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'e AK Parti'ye hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti'ye 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katılmıştı.

Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!
Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!
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