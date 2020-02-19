Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı!
AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı önemli açıklamaların ardından AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanını tanıttı. Erdoğan, "Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.
19.02.2020 12:56
- Son Güncelleme: 19.02.2020 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'a, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen'e ve Siirt Baykan Veysel Karani Beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'e AK Parti'ye hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.
DİĞER GALERİLER