Şehit oğlunun mezarı başında İyi Partili Lütfü Türkkan’a saydırdı: Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın

SİTEM ETTİ

Baba Sevim konuşmasında, "Evladım şehadete erişeli 3 yıl oldu. Tabi ki acılarımız ilk günkü gibi taze. Teselli bulacak hassas konu vatan diye yola çıktılar. Canlarını verdiler. Geride bizlere ne kadar acı düşse de inancımız gereği bu mertebeye ulaşabilmiş bir evladın babası olmak da bize ayrı bir gurur veriyor tabi ki. Yalnız burada sitemim, bugün burada bulunarak devletimin şehidine değer ve saygı göstermesi ama birilerinin de şehitliğin veya şehidin ne olduğunu bilmeden gerek mecliste gerek de farklı yerlerde şehitlerin akrabalarına veya yakınlarını incitecek söz ve söylemlerden uzak durması temennisinde bulunmak istiyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın. Vatan sağ olsun" dedi.