SON DAKİKA: BioNTech/Pfizer aşıları ziyan olmasın diye hemşireler satranç oynuyor! Aşı yapacak başka insanları bulmak için çabalıyor
Son dakika haberleri... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek BioNTech/Pfizer aşısı için randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşlar nedeniyle o aşıların çöpe gittiğini ve ziyan olduğunu söyledi. Hemşireler ise aşıların ziyan olmaması için çaba gösteriyor. Tüm hastaları tek tek arayıp randevuları teyit eden hemşireler birbirleriyle irtibat halinde olup 6 kişi geldiğinde aşıları açıyor.
Covid-19'a karşı Pfizer-BioNTech aşısı sadece belli kamu hastanelerinde uygulanırken, Sinovac aşısı ise aile hekimleri başta olmak üzere, kamu ve özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde yapılıyor. mRNA teknolojisiyle üretilen BioNTech aşısının saklama koşulları geleneksel yöntemle üretilen Sinovac aşısından daha zor. Eksi 70 derecede saklanması gereken aşı, önce eksi 20 derecede çözülüyor ve bu şekilde 6 saat kadar saklanabiliyor. Sinovac ise geleneksel aşıların tamamı gibi +2 ile +8 derece arasındaki dolaplarda saklanıyor.
"LÜTFEN RANDEVUNUZA GELİN"
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek aşıların zayi olmadığını, ancak randevuya gelinmemesi halinde bu ihtimalin olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Tükek, "Aşı 1 flakonda 6 kişilik olacak şekilde tedarik ediliyor. Bu nedenle randevu alıp da gelmeyen kişi olursa o aşılardan bazıları zayi olabilir. O yüzden randevu alanlar mutlaka gitmeye özen göstermeli. Ancak şimdi arkadaşlar bazı yerlerde çözüm olarak 6 kişi geldiği anda aşıyı dolaptan çıkararak çözdürüyor. Böylece zayi olmuyor" dedi.