Kabine Toplantısı bugün mü? Tam kapanma mı geliyor? 13 madde masada: Seyahat yasağı, yüz yüze eğitim, kafeler...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası tüm Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok önerinin kabineye iletildiğini ve bunların değerlendirilerek bu kapsamda yeni tedbirlerin geleceğini belirtmişti. Özellikle Ramazan ayı içerisinde tam kapanma olacak mı sorusu son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, kritik kararların alınacağı Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman yapılacak? Ramazan'da yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar!