Kabine Toplantısı bugün mü? Tam kapanma mı geliyor? 13 madde masada: Seyahat yasağı, yüz yüze eğitim, kafeler...
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer aldı. Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası tüm Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok önerinin kabineye iletildiğini ve bunların değerlendirilerek bu kapsamda yeni tedbirlerin geleceğini belirtmişti. Özellikle Ramazan ayı içerisinde tam kapanma olacak mı sorusu son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, kritik kararların alınacağı Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman yapılacak? Ramazan'da yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası tüm Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok önerinin kabineye iletildiğini ve bunların değerlendirilerek bu kapsamda yeni tedbirlerin geleceğini belirtmişti. Özellikle Ramazan ayı içerisinde tam kapanma olacak mı sorusu son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, kritik kararların alınacağı Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman yapılacak? Ramazan'da yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BUGÜN MÜ?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun pazartesi günü toplanacağı için, Kabine Toplantısı'nın 13 Nisan tarihinde yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda risk haritası ve illerdeki artan vaka sayısına yönelik yeni tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerince paylaşılması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı bugün 15:00'da başlayacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak" ifadelerini kullanmıştı.