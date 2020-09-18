Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, vaka sayısı 298 bin 39, vefat sayısı 7 bin 315 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 26 bin 979, ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.