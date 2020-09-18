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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

Son dakika haberi... Son 24 saatte 109 bin 985 corona testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu, 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ise giderek ağırlaşan tablo karşısında yeni bir tavsiye kararı aldı.

18.09.2020 10:21 - Son Güncelleme: 18.09.2020 10:21
Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1143 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 263 bin 745'e çıktı.

Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, vaka sayısı 298 bin 39, vefat sayısı 7 bin 315 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 26 bin 979, ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadesini kullandı.

Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak

BİR HAFTA YASAK
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun giderek ağırlaşan tablo karşısında aldığı yeni tavsiye kararlarına göre, sadece Kovid-19 pozitif tanısı konanlar değil temaslı olanlar da en az bir hafta izole edilecek.

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