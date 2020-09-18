Son dakika: Bilim Kurulu'ndan flaş korona kararı! En az bir hafta yasak
Son dakika haberi... Son 24 saatte 109 bin 985 corona testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu, 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ise giderek ağırlaşan tablo karşısında yeni bir tavsiye kararı aldı.
18.09.2020 10:21
- Son Güncelleme: 18.09.2020 10:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadesini kullandı.
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