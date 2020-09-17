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Vali'den kadınlara flaş uyarı! Erteleyin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs vakalarına ilişkin son dakika verileri paylaştı. Koca Türkiye genelinde ve iller bazında yatak doluluk oranlarının verilerini arkasındaki ekrana yansıyan grafiklerle açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika gelen habere göre bir ilde ise Vali yeni vakaları önlemek için kadınlara çağrı yaptı.

17.09.2020 16:50 - Son Güncelleme: 17.09.2020 16:50
Son dakika! Vali'den kadınlara flaş çağrı! Erteleyin...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı. Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika! Vali'den kadınlara flaş çağrı! Erteleyin...

Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Son dakika! Vali'den kadınlara flaş çağrı! Erteleyin...

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Vali'den kadınlara flaş çağrı! Erteleyin...

KADINLARA ÇAĞRI

Sinop'ta, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Son dakika! Vali'den kadınlara flaş çağrı! Erteleyin...

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi. Karaömeroğlu, gazetecilere, salgınla mücadeleyi sadece ceza yazarak kazanamayacaklarını söyledi.

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