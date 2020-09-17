Vali'den kadınlara flaş uyarı! Erteleyin...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs vakalarına ilişkin son dakika verileri paylaştı. Koca Türkiye genelinde ve iller bazında yatak doluluk oranlarının verilerini arkasındaki ekrana yansıyan grafiklerle açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika gelen habere göre bir ilde ise Vali yeni vakaları önlemek için kadınlara çağrı yaptı.
17.09.2020 16:50
- Son Güncelleme: 17.09.2020 16:50
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı. Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.
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