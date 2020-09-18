Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "yüzde 42 arttı" diyerek uyarmıştı... İşte İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası

Gün içindeki incelemeler sonrası akşam genel bir değerlendirme yapacağını dile getiren Bakan Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınıyla tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yerinde eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz artışlar görünürken, bazı illerimiz ve bölgelerimizde sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

İzmir bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil beldesini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir'i ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" açıklamasında bulundu.