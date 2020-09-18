Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "yüzde 42 arttı" diyerek uyarmıştı... İşte İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını açıkladı. Son günlerde İzmir'deki artış dikkat çekerken kentte yaşayan vatandaşlar İzmir koronavirüs risk haritasındaki son durumu merak ediyorlar. İşte ilçe ilçe İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası.
Bakan Koca İzmir'de Covid 19 vakalarındaki artışa değinerek, "İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyoruz" dedi.
Vali Köşger'in ağırladığı Bakan Koca, İzmir Valiliği Anı Defterini imzaladı. Ziyaret ardından Valilikten ayrılırken açıklama yapan Bakan Koca, "Ziyaretimize sayın Valimizle görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgının İzmir'deki seyri ve sağlık yatırımlarımız… En önemli iki gündem maddemiz. İzmir'deki hasta sayısının seyri üzerinde durduk. Sağlık hizmetlerinin sunumu, ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Ege'nin incisi olan tarihi birikimiyle, ticaretiyle, turizmiyle daha da büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da artıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı buna göre atmak istiyoruz. Valimizle özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmemizi yapmış olduk" dedi.
Gün içindeki incelemeler sonrası akşam genel bir değerlendirme yapacağını dile getiren Bakan Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınıyla tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yerinde eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz artışlar görünürken, bazı illerimiz ve bölgelerimizde sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz.
İzmir bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil beldesini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir'i ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" açıklamasında bulundu.
İzmir'de son 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında bir artış yaşandığını ancak gerekli müdahalelerle ve hızlı tedbirlerle bu artışın kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Koca, "Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerimizde hastanelerimizde yoğunluk en belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle ve sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışı kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyoruz. Özellikle 1 hafta, 10 gün sonra daha bir stabil döneme ve daha sonra da düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8.2'den 4.9'a kadar düştü. Yüzde 40 oranında zatürre oranında düşeşe girdi. Bu anlamda stabil döneme girdiğimizi söylemek istiyoruz" dedi.