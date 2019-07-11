Son dakika: Batman'da yakalanmışlardı... İşte teröristlerin yakalandığı o an!
Batman'da 28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.'nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
11.07.2019 17:14
- Son Güncelleme: 11.07.2019 17:48
Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.'nin 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili oldukları tespit edilmişti.
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