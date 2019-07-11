Haberler Web TV Son dakika: Batman'da yakalanmışlardı... İşte teröristlerin yakalandığı o an!

Son dakika: Batman'da yakalanmışlardı... İşte teröristlerin yakalandığı o an!

11.07.2019 17:47

Batman'da 28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.'nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.


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