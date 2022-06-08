SON DAKİKA: Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
Son dakika haberleri... Başkent Ankara dün etkili olan sağanak yağış sonrası felaketi yaşadı. Ankara'da Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.
08.06.2022 15:26 - Son Güncelleme: 08.06.2022 15:33
Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Beşevler semti Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle göçük yaşandı.