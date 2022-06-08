Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

SON DAKİKA: Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Son dakika haberleri... Başkent Ankara dün etkili olan sağanak yağış sonrası felaketi yaşadı. Ankara'da Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

AA
08.06.2022 15:26 - Son Güncelleme: 08.06.2022 15:33
SON DAKİKA: Başkent Ankara’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Başkent Ankara’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Beşevler semti Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle göçük yaşandı.

SON DAKİKA: Başkent Ankara’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Bölgedeki trafik polisleri, yolun çöken bölümünün etrafına güvenlik şeridi çekti.

SON DAKİKA: Başkent Ankara’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Ardından olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri geldi.

SON DAKİKA: Başkent Ankara’da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Caddede geniş bir çukur oluştu. Çöken yolun yakınındaki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

SON DAKİKA