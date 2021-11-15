SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek için İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Bu sırada Erdoğan'ın konvoyu ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi. İşte o anlar...
15.11.2021 13:02
- Son Güncelleme: 15.11.2021 13:08
Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na ilerledi.