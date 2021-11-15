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Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek için İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Bu sırada Erdoğan'ın konvoyu ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi. İşte o anlar...

DHA
15.11.2021 13:02 - Son Güncelleme: 15.11.2021 13:08
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Erdoğan'ın konvoyu saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konuttan çıktı.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Bu sırada konvoy ambulansa denk geldi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Erdoğan'ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na ilerledi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar

Erdoğan'ın uçağı saat 12.40'ta Ankara'ya hareket etti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi! İşte o anlar
SON DAKİKA