Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sarıyer’de kıraathane ziyareti: Vatandaşla çay içip sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk gününü İstanbul'da geçirdi. Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneyi ziyaret eden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.
01.01.2022 18:15
- Son Güncelleme: 01.01.2022 18:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğradı.
KABAKTEPE DE EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.