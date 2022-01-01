İstanbul’da zamlı tarifenin ardından taksimetre güncelleme kuyrukları

Zeki Şengün "Bu adaletsizlik başka bir şey değil. İstanbul'da 19 bin tane ticari taksi var. 19 bin taksiden bin 230 lira para alınması 24 trilyon para yapıyor. Bu para akıl karı bir para değil. Ben böyle düşünüyorum. Belki hakkıdır ama böyle bir şey olamaz. Bir dakikada bin 230 lira para demek ne demek" şeklinde konuştu.