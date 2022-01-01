İstanbul’da zamlı tarifenin ardından taksimetre güncelleme kuyrukları
İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. Taksimetre güncelleme sırası kendisine gelen sürücü Caner Karakanat "Ben sabah saat 07.00'da geldim. 07.00'dan beri bekliyorum. Bu işlem her yerde yapılsa daha iyi olur, bütün millet şu an sırada, kuyruk neredeyse 5 kilometre kadar geriye gidiyor. Fiyatlar çok pahalı bin 250 lira diyorlar. Taksici 10 lira 10 lira toplayıp tek kalemde bin 250 lirayı veriyor. Biz de kiracıyız sonuçta" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu. Taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.
2 saattir sırada beklediğini belirten taksi şoförü Sinan Arslan, "Akşam 19.00-20.00'ye kadar sırada bekleyecek gibiyiz. Uzun süreceğe benziyor" dedi. Sıra bekleyen taksilerin yaklaşık 7 kilometre kadar kuyruk oluşturduğunu öne süren Arslan, "Kuyruk şu an İSTOÇ'a doğru ilerliyor. Yenikapı daha uygundu" dedi.
Zeki Şengün "Bu adaletsizlik başka bir şey değil. İstanbul'da 19 bin tane ticari taksi var. 19 bin taksiden bin 230 lira para alınması 24 trilyon para yapıyor. Bu para akıl karı bir para değil. Ben böyle düşünüyorum. Belki hakkıdır ama böyle bir şey olamaz. Bir dakikada bin 230 lira para demek ne demek" şeklinde konuştu.
"BİZ 25 LİRA OLARAK BEKLİYORDUK"
Taksimetre güncelleme sırası kendisine gelen sürücü Caner Karakanat ise "Ben sabah saat 07.00'da geldim. 07.00'dan beri bekliyorum. Bu işlem her yerde yapılsa daha iyi olur, bütün millet şu an sırada, kuyruk neredeyse 5 kilometre kadar geriye gidiyor.
Fiyatlar çok pahalı bin 250 lira diyorlar. Taksici 10 lira 10 lira toplayıp tek kalemde bin 250 lirayı veriyor. Biz de kiracıyız sonuçta" ifadelerini kullandı.