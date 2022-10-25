Arel Üniversitesi’nin çökmesinde ihmaller zinciri! Facianın ucundan dönülmüş

Biz bir hareket gördük binada. Geldik, uyardık kendilerini. 'Bakın bir hareket var.' Daha önce de uyarmıştık. 'Bir şey olmaz' dediler. Biz yine de üniversite olarak su, elektrik ve doğalgazı kesip binayı boşalttık. Ciddi tedbirler aldık. Burada uyarılarımıza ikazlarımıza kulak asmaları gerekiyordu. Sonra da Çökme oldu. Beton kalitesi, bekleme süresi çok önemli bu kazılarda. İnşaatın 2 sene içinde tamamlanması gerekiyordu ama burası 3 senedir böyle.