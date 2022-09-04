Nemden baygınlık geçirmeye son! Meteoroloji duyurdu! Herkes rahat bir nefes alsın! Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Soğuk hava ve yağış geliyor..

Son zamanlarda bunaltıcı sıcaklar vatandaşın sabrını taşırdı. Bu nedenle birçok kişi havaların ne zaman soğuyacağını merakla bekliyordu. En sık aratılanlar arasında ise havalar ne zaman soğuyacak sorusu yer alıyordu. Beklenen cevap geldi! Meteoroloji'den flaş uyarı sonrası herkes rahat bir nefes aldı. Havalar 7 derece birden soğuyacak. Kuvvetli yağışlar gelecek. İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar ve güncel hava durumu...