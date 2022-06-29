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Madrid'de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Madrid'deki NATO zirvesinde görüştü. Tüm dünyanın pürdikkat takip ettiği görüşmede Biden, Başkan Erdoğan'a Finlandiya ve İsveç konusunda teşekkür etti. Öte yandan Madrid'deki tarihi zirveden de ilk kareler geldi.

29.06.2022 19:30 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:30
Madrid’de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

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Madrid’de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, "NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.

Madrid’de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

Tahıl koridoruna ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" ifadesini kullandı.

Madrid’de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

BIDEN'DAN TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Biden da "Finlandiya ve İsveç konusunda yaptıklarınız için teşekkür ederim." dedi.

Madrid’de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

İşte Madrid'deki tarihi zirveden kareler;

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