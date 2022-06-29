Madrid'de Türkiye - ABD zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Madrid'deki NATO zirvesinde görüştü. Tüm dünyanın pürdikkat takip ettiği görüşmede Biden, Başkan Erdoğan'a Finlandiya ve İsveç konusunda teşekkür etti. Öte yandan Madrid'deki tarihi zirveden de ilk kareler geldi.
29.06.2022 19:30 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
BIDEN'DAN TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Biden da "Finlandiya ve İsveç konusunda yaptıklarınız için teşekkür ederim." dedi.