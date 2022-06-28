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Haberler Güncel SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

Son dakika haberleri... Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', Avrupa'nın tek taktik eğitim merkezinde, kapılarını yarın ulusal ve uluslararası basın mensuplarına açacak. Akıncı TİHA da ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alacak.

DHA
28.06.2022 10:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 10:56
SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

Anadolu Kartalı Eğitimi ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) de ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu.

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SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

470 kilometre menzili bulunan radar, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Akıncı TİHA da ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alacak.

SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. Tatbikat, bu yıl 20 Haziran-1 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde; Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri katılımıyla düzenlendi.

SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde yer alacak ülkelerden unsurlar, Konya'ya geldi. Bölgede 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor.

SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

Eğitim tatbikatı; gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde yapılıyor.

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