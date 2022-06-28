SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek

Anadolu Kartalı Eğitimi ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) de ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu.