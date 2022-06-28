SON DAKİKA: Anadolu Kartalı tatbikatı yarın kapılarını basın mensuplarına açacak! Akıncı TİHA ilk kez boy gösterecek
Son dakika haberleri... Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', Avrupa'nın tek taktik eğitim merkezinde, kapılarını yarın ulusal ve uluslararası basın mensuplarına açacak. Akıncı TİHA da ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alacak.
28.06.2022 10:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 10:56
Anadolu Kartalı Eğitimi ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) de ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu.
470 kilometre menzili bulunan radar, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Akıncı TİHA da ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alacak.
'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde yer alacak ülkelerden unsurlar, Konya'ya geldi. Bölgede 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor.