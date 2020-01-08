Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile törenin ardından yeniden bir araya geldi.