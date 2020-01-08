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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan liderleriyle ayrı ayrı görüştü.

08.01.2020 19:08 - Son Güncelleme: 08.01.2020 19:09
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile törenin ardından yeniden bir araya geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

Haliç Kongre Merkezinde 25 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

İki lider açılış töreni öncesinde de 1 saat 35 dakikalık görüşme yapmıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

BAŞKAN ERDOĞAN VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

BAŞKAN ERDOĞAN BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar

Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

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