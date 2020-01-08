Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli temaslar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan liderleriyle ayrı ayrı görüştü.
08.01.2020 19:08
- Son Güncelleme: 08.01.2020 19:09
BAŞKAN ERDOĞAN VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
DİĞER GALERİLER