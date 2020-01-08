Başkan Erdoğan, İran-ABD gerilimi hakkında ilk kez konuştu: "Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışında İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan, "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

08.01.2020 16:17 - Son Güncelleme: 08.01.2020 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





