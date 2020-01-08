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Başkan Erdoğan, İran-ABD gerilimi hakkında ilk kez konuştu: "Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışında İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan, "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

08.01.2020 16:17 - Son Güncelleme: 08.01.2020 16:43
Başkan Erdoğan, İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu: Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu: Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Erdoğan, İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerini vurması hakkında, "Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Başkan Erdoğan, İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu: Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı.

Başkan Erdoğan, İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu: Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Komşumuz Irak, zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Başkan Erdoğan, İran'ın ABD üslerini vurması hakkında ilk kez konuştu: Körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz”

Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için önemlidir. Arabı, Türkü, Kürdüyle Irak halkının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyduk.

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