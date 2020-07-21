İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi! Anadolu Uygarlığı'na ait orijinal eserleri yakından görme fırsatı

ANADOLU UYGARLIKLARINI TANITIYORUZ

Anadolu Uygarlıkları'ndan seçkin eserlerin yer aldığı sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arkeoloji Müdürü Rahmi Asal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA arasında imzalanan bir protokol kapsamında yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine bu müze kuruldu. Amacı da şu; ülkemize transit yolcu olarak gelen ziyaretçilerimize önümüzdeki yıllardaki programlarına Türkiye'yi de dahil etmek amacıyla Anadolu Uygarlıkları'ndan seçkin eserlerle bir müze oluşturulması planlandı.