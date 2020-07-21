İlk namaz için hazırlıklar sürüyor! İşte Ayasofya'nın içinden görüntüler...

POLİS KONTROLÜ

Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Camii içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü. Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.

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