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İlk namaz için hazırlıklar sürüyor! İşte Ayasofya'nın içinden görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ziyaret ettiği ve cuma günü büyük bir katılımla ilk namazın kılınacağı Ayasofya'da hazırlıklar devam ediyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü. Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı..

21.07.2020 16:26 - Son Güncelleme: 21.07.2020 16:26
Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden görüntüler!

CAMİ BAHÇESİNE ÇİM GETİRİLDİ

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü.

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Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden görüntüler!

PLATFORMLAR KURULUYOR

Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı.

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Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden görüntüler!

İLK NAMAZ İÇİN 24 TEMMUZ'A HAZIRLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı.

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Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden görüntüler!

POLİS KONTROLÜ

Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Camii içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü. Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.

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Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden görüntüler!

BAZI OTELLER O GÜNÜN ŞEREFİNE ÜCRET ALMAYACAK

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması dolayısıyla Fatih'teki Baykal Oteli'ni işleten Abdurrahman Baysoy, tarihi güne tanıklık etmek için İstanbul dışından gelecek olanlardan konaklama ücreti almayacak.

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