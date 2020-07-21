İlk namaz için hazırlıklar sürüyor! İşte Ayasofya'nın içinden görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ziyaret ettiği ve cuma günü büyük bir katılımla ilk namazın kılınacağı Ayasofya'da hazırlıklar devam ediyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü. Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı..
21.07.2020 16:26
- Son Güncelleme: 21.07.2020 16:26
İLK NAMAZ İÇİN 24 TEMMUZ'A HAZIRLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı.
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