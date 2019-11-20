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Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, teşkilatları uyararak "2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor." dedi.

20.11.2019 12:12 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:14
Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, teşkilatlara önemli uyarılarda bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları
AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu yolun mensubudur. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür.

Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

Bizim milletimiz kendisine yapılan hiçbir hizmeti unutmaz. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. AK Parti'de ilçe, il başkanı, milletvekili olmak demek milletin emrinde olmak demektir.

Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETTİR'
Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz.

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