İngiliz ajan Le Mesurier İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme ortaya çıktı
Geçtiğimiz hafta İstanbul Beyoğlu'nda bulunan evinin sokağında ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler yeni bilgilere ulaştı. Ajanın intiharına sebep olduğu öne sürülen stresin nedeninin, istihbarat karşılığında aldığı yüklü miktardaki finansal desteklerin karşılığını verememesi olduğu belirtildi.
2000 yılında İngiliz Ordusu'ndaki görevinden emekli olduktan sonra 12 yıl süreyle İngiliz İstihbarat örgütü MI6 adına Ortadoğu ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet yürüten Le Mesurier, 2012 yılında savaş mağdurlarına ve sivillere ilk yardım yapma ve eğitim verme adı altında Suriye'de "Beyaz Baretliler" adlı bir örgüt kurdu.
Başta İngiltere ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden destek alan örgütün, iş birliği içerisinde olduğu birçok ülkeye de istihbarat sattığı belirtildi. Örgütteki bazı arkadaşları tarafından, Le Mesurier'in, Suriye ve Irak'ta 500 ile bin dolar karşılığında ilk yardım görevlisi olarak örgüte kazandırdığı elemanlar aracılığıyla topladığı bilgileri iş birliği içerisinde olduğu ülkelerin istihbarat örgütlerine yüksek meblağlar üzerinden sattığı öne sürüldü.
İstihbarat ekiplerinin, örgütteki arkadaşları ile çalışanlarından öğrendiği bilgiye göre; Le Mesurier'in yaşadığı stresin nedeninin aldığı yüklü miktardaki finansal desteklerin karşılığını verememesi. Ayrıca Le Mesurier'in, ölümünden bir hafta önce "Türkiye'de işimiz bitti ayrılıyoruz" diye mesaj bıraktığı da aynı kişiler tarafından ileri sürüldü.