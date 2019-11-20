GaleriGüncel

Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü. Edirne'de sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince İpsala ve Enez ilçesi yakınlarında 250 düzensiz göçmen yakalandı. Pakistan, Irak, Fas, Filistin ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

20.11.2019 12:57 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:58
Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

Edirne'de sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince İpsala ve Enez ilçesi yakınlarında 250 düzensiz göçmen yakalandı. Pakistan, Irak, Fas, Filistin ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

Yunan güvenlik güçlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini iddia eden Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler, geri gönderme sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

"DÖVDÜLER VE TÜRKİYE TARAFINA ATTILAR"

Pakistan uyruklu Arbaz Khan yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye geldiğini belirten Khan, bir gece Meriç Nehri üzerinden 20 kişilik grupla Yunanistan'a geçtiklerini anlattı.

Yunanistan'da 2 saat yürüdükten sonra polis ekiplerine yakalandıklarını aktaran Khan, "Bizi yakalayıp bir yere götürdüler. İlk önce telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Sonra ayakkabılarımızı çıkartıp attılar. Dövdüler, tekme ve yumruk attılar. Bizi kamp alanına benzeyen bir yere götürdüler. Aç susuz 2 gün beklettiler. Daha sonra nehir kenarına getirdiler. Tek tek indirdiler. Dövdüler ve Türkiye tarafına attılar." diye konuştu.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye geldiğini belirten Khan, bir gece Meriç Nehri üzerinden 20 kişilik grupla Yunanistan'a geçtiklerini anlattı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı
Son dakika: Başkan Erdoğan teşkilatları bu sözlerle uyardı