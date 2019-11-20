Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları dehşeti anlattı: Dövüp Türkiye tarafına attılar

"DÖVDÜLER VE TÜRKİYE TARAFINA ATTILAR"

Pakistan uyruklu Arbaz Khan yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'da bir süre çalıştıktan sonra Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye geldiğini belirten Khan, bir gece Meriç Nehri üzerinden 20 kişilik grupla Yunanistan'a geçtiklerini anlattı.

Yunanistan'da 2 saat yürüdükten sonra polis ekiplerine yakalandıklarını aktaran Khan, "Bizi yakalayıp bir yere götürdüler. İlk önce telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Sonra ayakkabılarımızı çıkartıp attılar. Dövdüler, tekme ve yumruk attılar. Bizi kamp alanına benzeyen bir yere götürdüler. Aç susuz 2 gün beklettiler. Daha sonra nehir kenarına getirdiler. Tek tek indirdiler. Dövdüler ve Türkiye tarafına attılar." diye konuştu.