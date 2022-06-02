HAVA DURUMU | Bugün şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den 25 ile sağanak yağış uyarısı | 2 Haziran 2022 hava durumu
Günlerdir yaz havası yaşanırken güne bulutlu başlayan vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında "Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte 2 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık