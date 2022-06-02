HAVA DURUMU | Bugün şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji’den 25 ile sağanak yağış uyarısı | 2 Haziran 2022 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu