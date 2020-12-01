SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...
Son dakika haberi! Yeni yip koronavirüs pandemisi 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. İlk aşıların 11 Aralık'ta uygulanacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. İşte Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele planı...
01.12.2020 09:14
- Son Güncelleme: 01.12.2020 09:29
koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek.
Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak. Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak.
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