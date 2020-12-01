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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...

Son dakika haberi! Yeni yip koronavirüs pandemisi 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. İlk aşıların 11 Aralık'ta uygulanacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. İşte Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele planı...

Sabah
01.12.2020 09:14 - Son Güncelleme: 01.12.2020 09:29
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...

koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek.

Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak. Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...

Böylece 2021'in ilk çeyreğinde, kişi başı iki doz olmak üzere 25 milyon 500 bin vatandaş aşılanmış olacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...

25 MİLYON 500 BİN VATANDAŞ AŞILANACAK
Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara uygulanacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...


Nisan'dan sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave olarak 5 milyon vatandaşın aşılanma işlemi gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planı! Gerekli tedbirler ve kısıtlamalar...

Türkiye'de dün 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 13 bin 746, hasta sayısı 6 bin 514, ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu.

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